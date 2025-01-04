Части тела женщины в пакете обнаружили при переработке мусора в Алматы

Части тела в полиэтиленовом пакете обнаружили при переработке мусора в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным Телеграм-канала "Криминальный Казахстан", 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия ТОО "Green Recycle" был обнаружен расчлененный труп 68-летней женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет. Сообщается, что тело было найдено без головы и ног.
Выяснилось, что жительница Алматы убила и расчленила родную сестру.
В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что данное преступление раскрыто "по горячим следам". Подозреваемая уже задержана.
67-летняя женщина, которая на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой, задержана и взята под стражу. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются, - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
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