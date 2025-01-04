Части тела женщины в пакете обнаружили при переработке мусора в Алматы

Части тела в полиэтиленовом пакете обнаружили при переработке мусора в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным Телеграм-канала "Криминальный Казахстан", 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия ТОО "Green Recycle" был обнаружен расчлененный труп 68-летней женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет. Сообщается, что тело было найдено без головы и ног.

Выяснилось, что жительница Алматы убила и расчленила родную сестру.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что данное преступление раскрыто "по горячим следам". Подозреваемая уже задержана.