Кавер на хит "Ирины Кайратовны" исполнили Алсу и Батрутдинов

В новогоднем шоу на канале ТНТ Алсу и Тимур Батрутдинов удивили зрителей пародийным исполнением песни группы "Ирина Кайратовна", передает Liter.kz .

Фото: ТНТ

Их выступление было основано на сцене из знаменитого фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Алсу, одетая как блондика Надя, и Батрутдинов в роли Жени Лукашина перенесли зрителей в атмосферу культового фильма, добавив в шоу музыкальный номер.

В песне "Айдахар" в их исполнении прозвучала строка "Открываю двери без ключа". Реакция зрителей была разной: одни восхищались, другие высказывались критично.

Оказывается, Алсу веселая и обалденная, - написал один из поклонников российской певицы.