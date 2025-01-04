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04.01.2025, 15:10

Штрафы какого размера могут получить владельцы жилья и другие казахстанцы в 2025 году

Новости Казахстана 0 1 361

Все штрафы выросли в Казахстане на 6,5%. А получить их могут не только водители, но и, например, владельцы жилья. В каких случаях их выписывают, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: gov.kz
Иллюстративное фото: gov.kz
С 1 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые расчетные показатели. В том числе месячный расчетный показатель (МРП), который применяется для расчета размеров пособий, штрафов, налогов и других платежей.

МРП теперь равен 3 932 тенге, что на 6,5% больше по сравнению с прошедшим годом. На столько же теперь увеличатся штрафы не только для водителей, но и других нарушителей, например, владеющих жильем.

Незаконная сдача жилья в аренду

Казахстанцы, сдающие жилье в аренду, должны платить индивидуальный подоходный налог. К слову, делать это можно и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Но если совсем игнорировать уплату ИПН за сдачу жилой недвижимости в аренду, за неосуществление регистрации в качестве ИП и получение дохода, согласно 463 статье Административного кодекса РК, можно получить штраф в размере от 15 МРП, что в 2025 году равно 58 980 тенге.

Также нужно учитывать, что арендаторов надо прописывать. За отсутствие временной регистрации по месту жительства собственникам жилья грозит штраф от 10 МРП (39 320 тенге), а жильцам – 7 МРП (27 524 тенге).

Мусор на лестничной клетке и шум

Жильцы, независимо от того, являются они собственниками жилой недвижимости или нет, могут получить и другие штрафы. Например, за оставленный в подъезде многоквартирного дома пакет с мусором.

За загрязнение мест общего пользования, согласно статье 434-2 Административного кодекса, на первый раз им грозит штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге), а за повторное нарушение в течение года – 20 МРП (78 640 тенге).

Пакет с мусором на лестничной площадке

 

Денежное взыскание в размере 5 МРП (19 660 тенге) грозит за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и с 23.00 до 10.00 в праздничные и выходные дни. При повторном случае в течение года – 10 МРП (39 320 тенге).

 

Нарушением тишины в том числе считается проведение работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц. Отметим, что этот закон повсеместно нарушается в новогоднюю ночь, но, как правило, один раз в год нарушителей не наказывают.

Курение и распитие алкоголя в подъезде

Менее терпимо могут отнестись к нарушителям, распивающим алкогольные напитки на улицах и в других общественных местах, кроме пунктов общественного питания, а также появившимся в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

За такое нарушение также грозит 5 МРП, или 19 660 тенге. Его повторное совершение увеличивает штраф в два раза или грозит административным арестом на срок до пяти суток.

Более высокие штрафы предусмотрены за курение в местах, где это запрещено законом. В частности, это организации образования, здравоохранения, общественного питания, подъезды, автозаправочные станции, детские площадки, подземные переходы и так далее.

За такое правонарушение, совершенное в большинстве запрещенных мест, предусмотрено 15 МРП (58 980 тенге), а повторно – влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге).

Отметим, что это касается не только курения сигарет, но и изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.

Таким образом, штрафы за все нарушения, в том числе уголовные, размеры которых исчисляются в месячных расчетных показателях, соответственно увеличились на 6,5%. Например, за оскорбления в Сети или надругательство над госсимволами.

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