В Казахстане увеличили штрафы за тонировку стекол

С 4 января 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения, которые затронули штрафы за нарушение правил тонировки автомобильных стекол, передает Liter.kz .

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Повышение штрафа связано с увеличением месячного расчетного показателя (МРП), что сказалось на размере штрафных санкций.

Согласно обновленным правилам дорожного движения, запрещается наносить или клеить пленку на лобовое и передние боковые стекла автомобилей.

Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые – не менее 70%. Водители, не соблюдающие эти требования, привлекаются к административной ответственности по статье 50 КоАП РК, - говорится в правилах.

Теперь за превышение допустимого уровня тонировки водителю предстоит заплатить штраф в размере 5 МРП, что составляет 19 660 тенге. Кроме того, ему будет выдано предписание на устранение нарушения. В случае повторного нарушения или невыполнения предписания, могут применяться более строгие меры, включая административный арест.

Кроме того, важно помнить, что использование шторок и каркасных сеток на передних стеклах запрещено и также влечет штрафные санкции.