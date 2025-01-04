Глава семьи погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве газа в частном доме в Талдыкоргане

Глава семьи погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве природного газа в частном доме в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 31 декабря в двухэтажном особняке на окраине города. В результате взрыва в доме обрушился второй этаж, часть стен и кровля. Возник пожар, который распространился на площадь в 120 квадратных метров.

Различные травмы и ожоги получили 7 человек, среди них несовершеннолетние. Все пострадавшие - члены одной семьи. Глава семейства, 51-летний мужчина, накануне скончался в больнице.

В областную больницу поступили два человека и в детскую областную еще двое несовершеннолетних. Также в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу были госпитализированы три человека. На сегодняшний день состояние четырех пациентов стабилизировалось и они переведены в травматологическое отделение. Двое продолжают находиться в реанимации. Их состояние оценивается как достаточно тяжелое. Один из пострадавших, мужчина 1973 года рождения, в результате полученных травм, несмотря на усилие медиков, скончался 1 января 2025 года, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области Жетысу.

Редакция Tengrinews.kz связалась с компанией "QazaqGaz Aimaq" и получила разъяснение по факту взрыва природного газа. Как выяснилось, по территории частного дома проходят три подземных газопровода, один из которых среднего и два низкого давления. В ходе организованной аварийной бригадой проверки была выявлена загазованность в колодце смежных коммуникаций и буровых скважинах.