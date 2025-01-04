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04.01.2025, 17:24

Глава семьи погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве газа в частном доме в Талдыкоргане

Новости Казахстана 0 760

Глава семьи погиб, его жена и дети получили травмы при взрыве природного газа в частном доме в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 31 декабря в двухэтажном особняке на окраине города. В результате взрыва в доме обрушился второй этаж, часть стен и кровля. Возник пожар, который распространился на площадь в 120 квадратных метров.

Различные травмы и ожоги получили 7 человек, среди них несовершеннолетние. Все пострадавшие - члены одной семьи. Глава семейства, 51-летний мужчина, накануне скончался в больнице.

В областную больницу поступили два человека и в детскую областную еще двое несовершеннолетних. Также в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу были госпитализированы три человека. На сегодняшний день состояние четырех пациентов стабилизировалось и они переведены в травматологическое отделение. Двое продолжают находиться в реанимации. Их состояние оценивается как достаточно тяжелое. Один из пострадавших, мужчина 1973 года рождения, в результате полученных травм, несмотря на усилие медиков, скончался 1 января 2025 года, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области Жетысу.

Редакция Tengrinews.kz связалась с компанией "QazaqGaz Aimaq" и получила разъяснение по факту взрыва природного газа. Как выяснилось, по территории частного дома проходят три подземных газопровода, один из которых среднего и два низкого давления. В ходе организованной аварийной бригадой проверки была выявлена загазованность в колодце смежных коммуникаций и буровых скважинах.

По предварительным данным, утечка могла произойти на подземном газопроводе среднего давления, находящемся на балансе частной газовой организации. Газопроводы низкого давления, обслуживаемые нашей компанией, успешно прошли проверку на герметичность. Сейчас причины происшествия выясняются полицией. Мы ждем официальных результатов, - сообщил директор департамента по связям с общественностью АО "QazaqGaz Aimaq" Чингиз Мырзахмет.

 

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