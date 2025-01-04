Задержание автоугонщика “подшофе“ попало на камеры в Астане

Задержание угонщика автомобиля попало в объективы видеокамер в столице, передает корреспондент Tengrinews.kz . Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны.

Фото: кадр из видео

Со слов владельца авто, в праздничные дни он занимался доставкой новогодних подарков. Заходя в подъезды клиентов на несколько минут, мужчина оставлял автомобиль заведенным.

Во время очередной доставки, выйдя из подъезда, он обнаружил пропажу своего автомобиля марки Nissan Cefiro, припаркованного во дворе дома. После этого он немедленно сообщил о случившемся в полицию.

Как выяснилось, угонщик, находясь "подшофе", увидел заведенный автомобиль и беспрепятственно сел за руль.

Сотрудниками полка патрульной полиции "по горячим следам он был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в ДП Астаны.

Департамент полиции города Астаны напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Выходя из авто, не оставляйте ключи в замке зажигания, а также двери машины открытыми.