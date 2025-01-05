В сети появились эксклюзивные фото самолета Azerbaijan Airlines, упавшего близ Актау

Азербайджанское англоязычное издание AnewZ опубликовало эксклюзивные фотографии самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), трагически разбившегося 25 декабря 2024 года при подлете к Актау, передает Tengrinews.kz .

Фото: ©️ AnewZ

Как сообщает издание, снимки показывают следы внешнего вмешательства, включая отметины от осколков, что подтверждает версию, озвученную, в том числе, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По данным правительства Азербайджана, самолет был поражен ракетой комплекса "Панцирь-С" при подлете к Грозному. Министр Рашад Набиев подтвердил факт ракетной атаки, а Ильхам Алиев потребовал признания вины, наказания виновных и компенсаций семьям погибших.

Фото: AnewZ

Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства. В Бразилии приступили к расшифровке черных ящиков потерпевшего крушение судна.