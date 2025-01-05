Автомобиль упал в реку во время гонок в Абайской области: в салоне находились четыре человека

Фото МВД Казахстана

Автомобиль упал с обрыва в реку Иртыш во время гонок в Абайской области, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Авария произошла сегодня, 5 января, около 6.00. Очевидцы сообщили в полицию, что на острове Полковничий легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку. Предварительно установлено, что в салоне находились четыре человека.

"На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Они проводят поисково-спасательные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося", – информировали в ведомстве.

Стражи порядка напомнили о недопустимости проведения гонок.