На сколько выросли пенсии и пособия с 1 января в Казахстане

С 1 января размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5 процента в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарной пенсии – на 8,5 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты.

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Так, с 1 января минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65 процентов до 70 процентов от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110 процентов от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для этого пенсионера увеличилась до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составила 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге. Указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Отмечается, что по поручению Главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120 процентов.

Также с 1 января 2025 года увеличены размеры государственных пособий:

пособие на рождение 1-го, 2-го, 3-го ребенка увеличилось со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4-го и более ребенка – с 232 596 до 247 716 тенге;

1-го, 2-го, 3-го ребенка увеличилось со 140 296 до тенге, на рождение 4-го и более ребенка – с 232 596 до тенге; пособие многодетным семьям , размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге;

, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 59 183 до тенге, с 10 детьми – со 147 680 до тенге; пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличилось с 95 496 до 101 702 тенге, II группы - с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

Помимо этого, на 6,5 процента увеличены размеры выплат по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: