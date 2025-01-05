Антикор завершил расследование дела бывшего вице-министра Кожагапанова

Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ерлан Кожагапанов. Фото:primeminister.kz

Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц.

"Агентством завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше одного миллиарда тенге. 13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", – говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация распространению не подлежит.

В марте 2024 года стало известно, что Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий был задержан экс-вице-министр культуры и спорта по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение с ней договора по организации в 2018 году выставки XV межрегионального форума сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в городе Петропавловске", – сообщил ранее официальный представитель Антикоррупционной службы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Что известно о Ерлане Кожагапанове

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Алматинский государственный университет имени Абая, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1989 году.

В 1990-1994 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 1994-2007 годах работал в государственных органах и предприятиях.

В 2007-2013 годах занимал должность заместителя акима Астаны.

В 2013-2016 годах работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры, президентом Федерации футбола.

С декабря 2016-го по ноябрь 2017 года занимал должность и. о. советника, советника премьер-министра.

В 2017-2020 годах – вице-министр культуры и спорта.

В 2020-2021 годах – первый заместитель акима Алматы.

С апреля по сентябрь 2021 года являлся вице-министром культуры и спорта.

После был назначен на должность советника премьер-министра.

Также Ерлан Кожагапанов занимал пост председателя совета директоров ФК "Астана".