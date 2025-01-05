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05.01.2025, 14:05

Казахстан вводит взаимный безвиз с еще одной страной

Новости Казахстана 0 744

Казахстан и Марокко введут взаимный безвизовый режим. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengri Travel.

Фото:depositphotos.com
Фото:depositphotos.com

Соглашение о введении безвиза было подписано между правительствами Казахстана и Марокко еще в сентябре 2024 года. Теперь Министерство иностранных дел (МИД) занялось разработкой необходимой документации.

"Министерством иностранных дел Республики Казахстан начата работа по разработке проекта постановления правительства "Об утверждении соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов", – говорится в заявлении МИД.

Решение о введении безвизового режима между странами было принято с целью укрепления дружественных взаимоотношений между двумя странами. Также это облегчит въезд граждан Казахстана и граждан Королевства Марокко, являющихся владельцами действительных национальных общегражданских паспортов, в соответствующие страны исключительно в туристических интересах.

В тексте соглашения сказано, что продолжительность каждого периода пребывания граждан Казахстана и Марокко в этих странах не должна превышать 30 календарных дней в течение периода в 180 дней с даты их въезда. Кроме того, паспорта граждан каждой из стран должны быть действительны не менее 3 месяцев до даты истечения срока их действия.

Стоит отметить, что виза казахстанцам и марокканцам все же необходима, если они намерены приехать в соответствующую страну дольше, чем на разрешенный период времени "в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы".

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