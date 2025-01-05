Православное Рождество 2025 - где и когда пройдут богослужения в Казахстане

Где и когда пройдут богослужения в честь православного Рождества в Казахстане, рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Митрополит отметил, что праздничная служба пройдет в канун Рождества во всех храмах страны.

"В дни празднования Рождества Христова мы с вами будем возносить усердные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. Необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело (...) В этом году, как и в минувшие годы, местом проведения основных торжеств для жителей Алматы станет величественный Вознесенский кафедральный собор, который располагается в Парке 28 панфиловцев. В Успенском кафедральном соборе, главном храме Республики Казахстан, в Астане праздничную службу совершит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий, являющийся викарием Астанайской епархии", – рассказал митрополит Александр на пресс-конференции.

Богослужения как в Астане, так и в других храмах Казахстана, начнутся в ночь на 7 января, а точнее – 6 января в 23:00.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным рождественским постом.

В Казахстане православное Рождество является праздничным, выходным днем. В этом году 7 января выпадает на вторник. Соответственно, в этот день казахстанцы будут отдыхать.