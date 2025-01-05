Поросенок и просрочка - казахстанские активисты устроили акцию в супермаркете

В Туркестанской области экоактивисты пришли в супермаркет с поросенком и принудительно накормили его просроченными продуктами прямо в торговом зале. Инцидентом заинтересовались в полиции и СЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В полиции корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что по инциденту составлены административные протоколы по двум статьям.
"По данному инциденту полицией проведена проверка, и составлены административные протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Кроме того, как сообщается, материалы по указанному факту направлены в отдел санитарно-эпидемиологического контроля Туркестана для принятия законного решения.
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