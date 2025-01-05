Поросенок и просрочка - казахстанские активисты устроили акцию в супермаркете

В полиции корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что по инциденту составлены административные протоколы по двум статьям.

"По данному инциденту полицией проведена проверка, и составлены административные протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.