Аэропорт Кызылорды планируют отдать вьетнамской компании: новые детали

Вьетнамская компания Sovico Group проявляет интерес к аэропорту Кызылорды. На какой стадии ведутся переговоры, Tengri Travel узнал в акимате Кызылординской области.

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Нам ответили в региональном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В ведомстве напомнили, что совместно с акиматом области, министерствами транспорта и иностранных дел Казахстана 9 сентября 2024 года в Астане подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и зарубежным холдингом. Тогда стороны "выразили желание рассмотреть возможность передачи аэропорта "Қорқыт Ата" в доверительное управление".

Соглашение также включает сотрудничество в области развития авиационной инфраструктуры, грузоперевозок, строительстве торгово-логистического центра и объектов туризма.

"Сотрудничество с крупной международной компанией придаст импульс развитию авиационных перевозок авиакомпании Qazaq Air с размещением базового парка воздушных судов в Кызылорде, организацией грузовых перевозок, а также открытием дополнительных авиарейсов", – заверили в управлении.

Кроме того, в ведомстве раскрыли, на какой стадии идут переговоры с зарубежной компанией.

"Между администрацией аэропорта "Қорқыт Ата" и зарубежным холдингом ведется обсуждение условий передачи в доверительное управление аэропорта без права выкупа. Конкретные решения по передаче аэропорта не приняты", – сообщили в управлении.

Таким образом, согласно ответу ведомства, решение о передаче аэропорта в доверительное управление без права выкупа пока не принято.

К слову, ранее также стало известно о том, что Sovico Group проявляет интерес и к аэропорту Туркестана. В акимате Туркестанской области нам сообщили, что воздушная гавань является убыточной, то есть доходы не покрывают расходы. Тогда же отмечалось, что в случае положительного исхода сделки по доверительному управлению аэропортом вся ответственность за организацию и эффективное управление аэропортом будет возложена на доверительного управляющего (Sovico Group). Другие детали – по ссылке.

В конце декабря 2024 года стало известно об изменениях в статусе компании Qazaq Air. "Самрук-Қазына" объявила о подписании договора купли-продажи акций с консорциумом инвесторов, подробнее – по ссылке.