Регистрацию мопедов в Казахстане начнут в январе

Как минимум на три месяца раньше, чем планировалось, передает kolesa.kz

Фото: mk-kz.kz

Информацией о скором запуске процесса постановки на учёт мопедов с редакцией Kolesa.kz поделился заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов. Процедура должна стартовать в начале второй декады января 2025 года. Об условиях постановки на учёт, а также о правовых основаниях для регистрационных действий будет опубликовано официальное разъяснение.

Поправки в законодательство, обязывающие владельцев ставить мопеды на номера, вступят в силу только в апреле 2025 года. Однако в ноябре 2024-го полицейские пообещали, что спецЦОНы начнут документирование раньше.

В МВД РК, напомним, утверждали, что процесс регистрации мопедов постараются сделать максимально простым. VIN-коды тем, у кого они есть, впишут в техпаспорта, а у кого нет — присвоят и набьют на раму, проверив предварительно по базам кримучёта.