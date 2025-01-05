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05.01.2025, 16:36

Убийство охранника ЖК в Алматы: сына экс-депутата обвинили в распространении порнографии

Новости Казахстана 0 615

Обвиняемому в убийстве охранника алматинского ЖК "Меркур Тауэрс" вменяют еще одну статью, передает Tengrinews.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Ранее в городском суде рассказали, что уголовное дело в отношении сына бывшего депутата, который в марте этого года несколько раз переехал охранника алматинского ЖК "Меркур Тауэрс" на автомобиле, поступило в суд. По первому эпизоду подсудимый обвиняется в убийстве охранника.

"Также следствие вменяет подсудимому распространение через социальные сети видеоматериалов порнографического характера в отношении своей знакомой А.", – сообщили в суде.

Напомним, убийство охранника, которого несколько раз на внедорожнике переехал житель дома, а затем прыгал у него на голове, попало на видео. Охранника увезли в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.

 

Причиной жестокой расправы стало то, что секьюрити не выпускал разъяренного мужчину со двора жилого комплекса по просьбе его родителей.

После трагического происшествия жители дома рассказали корреспондентам, что 45-летний мужчина, хладнокровно задавивший охранника, жил в этом же ЖК вместе с родителями несколько лет. Он якобы страдал от наркотической зависимости и все время держал в страхе соседей.

Люди тогда пожаловались, что им не раз приходилось вызывать полицию в связи с неадекватным поведением соседа. Однако все ему каким-то образом сходило с рук.

Жестокое убийство охранника ЖК в Алматы: расследование возобновили

Позже СМИ сообщали, что подозреваемый в жестоком убийстве является сыном бывшего депутата. Также его отец ранее, предположительно, занимал должность старшего помощника прокурора Талдыкоргана.

Убитого охранника жители ЖК охарактеризовали как очень доброго и отзывчивого человека. У погибшего остались жена и трое детей.

 

 

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