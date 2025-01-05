“Ностальгия по “старой власти“. КНБ ответил на заявление депутата о манипуляторах

В Комитете национальной безопасности и Министерстве культуры и информации ответили на депутатский запрос Ермурата Бапи, который ранее заявил, что в интернете намеренно распространяют "ложные тренды" для манипуляции общественным мнением, передает Tengrinews.kz .

Ермурата Бапи. Фото: parlam.kz

Депутат Ермурат Бапи в запросе на имя главы Комитета нацбезопасности и министра культуры и информации указал на проблему манипуляций в соцсетях. Он отметил, что видео с восхвалением Дариги Назарбаевой может быть попыткой пропаганды старого режима и внесения раскола в общество, что угрожает идее "Нового Казахстана".

В КНБ в ответ на запрос сообщили, что активно и систематически работают над выявлением и пресечением деятельности лиц, занимающихся размещением деструктивной информации в информационном пространстве. С начала 2024 года на интернет-ресурсах было выявлено 330 пользователей, совершавших противоправные действия, связанные с распространением деструктивной информации, включая призывы к массовым беспорядкам. К уголовной ответственности привлечены 29 человек, к административной - 30 человек, в отношении остальных организованы профилактические меры.

"Однако большинство распространителей политически провокационной информации в интернете остаются анонимными и часто зарегистрированы на зарубежных платформах. Следует учитывать, что это создает определенные трудности в их поиске и идентификации", - говорится в ответе КНБ.

Сообщается, что факты, указанные в обращении депутата, будут приняты во внимание и учтены в дальнейшей работе.

В Министерство культуры и информации в ответ на запрос сообщили, что в прошлом году выявили 67 471 случай противоправного контента. Для соблюдения закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" министерство провело встречи с владельцами онлайн-платформ. Во время встреч разъясняли требования закона к зарубежным платформам. Сейчас компании "ВКонтакте" (включая vk.com, mail.ru и "Одноклассники"), Bytedance (владелец TikTok), Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) и Telegram уже сообщили, кто представляет их в Казахстане.

"В ходе нескольких встреч с представителями указанных платформ сообщалось о необходимости срочного и полного уничтожения противоправного контента. В рамках этой работы на постоянной основе выявляется и уничтожается противоправный контент", - ответили в министерстве.

Напомним, в октябре 2024 года Ермурат Бапи заявил о росте угроз от нетрадиционных течений ислама, подрывающих устои казахстанского общества и национальные традиции. Он подчеркнул, что радикальные идеи распространяются в западных регионах, а также в Алматинской области и области Улытау, затрагивая даже госслужащих. Бапи призвал к объединению усилий правительства и Парламента для защиты единства нации и стабильного развития страны.