Пробили стену и украли миллиарды: подробности дерзкой кражи из банка в Павлодаре

В МВД назвали сумму ценностей, которые неизвестные похитили, пробив стену филиала Halyk bank в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В МВД, отвечая на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz, сообщили подробности кражи в филиале банка, которая произошла в ноябре 2024 года. Сообщается, что причиненный ущерб оценили почти в 2,5 миллиарда тенге.

По официальным данным, дело расследует следственно-оперативная группа из числа сотрудников депаратменнта Павлодарской области.

"Уголовное дело зарегистрировано по пункту 3 части 4 статьи 188 УК "Кража, совершенная в особо крупном размере". Сумма причиненного ущерба составила около 2,5 миллиарда тенге – это золотые изделия и денежные средства. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на раскрытие совершенного преступления", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе МВД.

Ранее в пресс-службе Halyk Bank, в филиале которого была совершена кража, в ответе на официальный запрос сообщили, что банк активно сотрудничает со следствием и находится на прямой связи со своими клиентами.

"В данной ситуации сотрудниками банка проводятся все необходимые внутренние мероприятия согласно соответствующим протоколам", - отметили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, информация о возможном подкопе в отделении банка появилась в соцсетях 11 ноября. В этот же день полицейские информировали, что неизвестные проникли в филиал Halyk Bank взломав стену.

Отметим, филиал банка располагается на первом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Естая, 40. Однако, со слов жильцов, в ночь кражи никаких подозрительных звуков, а тем более шума они не слышали.

"Из обрывков разговора полицейских, которые осматривали подвал нашего дома, я слышала, что "действовали не новички и видно готовились тщательно", - рассказала ранее корреспонденту Tengrinews.kz жительница дома.

Отметим, с момента дерзкой кражи прошло уже почти два месяца, о задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Санкция статьи, по которой расследуется уголовное дело, предусматривает от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества.