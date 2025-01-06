Требования к доставщикам еды заработали в Казахстане

В Казахстане изменились требования по условиям доставки еды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.

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Теперь с начала января курьеры будут обязаны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медосмотров и проходить профессиональную гигиеническую подготовку. Также они должны соблюдать общепринятые нормы поведения.

Согласно изменениям, потребителям предоставляется возможность проверить продукцию при доставке на наличие внешних повреждений упаковки. Это касается как доставки на дом, так и получения заказов в пунктах выдачи.

"Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан", - отметила председатель Комитет технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Принятый стандарт ориентирован на повышение качества услуг по доставке еды, предоставляемых ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами.

Ранее мы сообщали, что продукты “не первой необходимости“ могут подорожать в Казахстане.