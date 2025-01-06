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06.01.2025, 07:50

Эксперты назвали самое безопасное место в самолете при авиакатастрофах

Новости Казахстана 0 588

Существует убеждение, что сидеть в хвосте самолета безопаснее, чем в передней части. Обломки самолетов рейса 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и рейса 2216 авиакомпании Jeju Air, на первый взгляд, подтверждают это, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

29 выживших в азербайджанской катастрофе сидели в задней части самолета, который раскололся на две части, оставив заднюю половину практически нетронутой. А единственными выжившими в южнокорейской катастрофе были две стюардессы в своих откидных креслах в самом хвосте самолета.

В 2015 году репортеры журнала TIME изучили записи всех авиакатастроф в США с погибшими и выжившими за период с 1985 по 2000 год и обнаружили, что на местах в задней трети самолета общий уровень смертности составил 32% по сравнению с 38% в передней трети и 39% в средней трети.

Сами эксперты по безопасности полетов считают это "бабушкиными сказками".

"Нет никаких данных, которые бы показывали связь между размещением пассажиров и выживаемостью", – высказался по этому поводу Хассан Шахиди, президент Фонда безопасности полетов. Он считает, что каждая авария отличается.

Эд Галеа, профессор пожарной безопасности в лондонском Гринвичском университете, который провел исследования эвакуации при крушении самолетов, предупреждает:

"Не существует волшебного самого безопасного места. Это зависит от характера аварии, в которую вы попали. Иногда лучше спереди, иногда сзади".

При этом Галеа и другие специалисты отмечают, что куда важнее, насколько далеко по отношению к выходу расположено пассажирское сиденье, ведь это самый важный фактор при эвакуации.

Ранее все 17 международных экспертов прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы.

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