Права за 20 тысяч: блогер разоблачил автошколу, продающую сертификаты

В сети набирает популярность видео, разоблачающее деятельность автошколы ProPdd.kz. Автор видео провел своеобразное расследование, чтобы проверить слухи о продаже сертификатов об окончании курсов на водительские права за 20 тысяч тенге, передает Tengri Auto .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В своем видео автор продемонстрировал переписку с представителями автошколы, квитанцию об оплате и сам сертификат, что вызвало волну негодования в комментариях. Он утверждает, что обратился в ProPdd.kz под видом обычного клиента. В ходе переговоров ему предложили вариант получения сертификата за 20 тысяч тенге всего за 2 недели. По словам блогера, после оплаты ему не пришлось проходить ни теоретическое, ни практическое обучение. Спустя две недели он получил официальный документ, подтверждающий завершение курса.

"Вот так просто все. За две недели и 20 тысяч тенге. Они же потом просто выучат тесты и выйдут на дороги общего пользования", - прокомментировал блогер в своем видео.

Мы обратились с официальным запросом в МВД. Как нам сообщили в ведомстве, проверка информации о незаконном получении свидетельств автошколой ProPdd.kz направлена в департамент полиции Алматы. Полицейские проведут расследование и примут решение в рамках закона. Если появятся данные о других нарушениях, меры будут приняты и к другим лицам. О ходе расследования сообщат в установленном порядке.

"С 2016 года функции госконтроля за обучением водителей отменены для упрощения работы бизнеса. Однако, чтобы предотвратить подделки, введены цифровые свидетельства, которые проверяются в режиме реального времени через автоматизированную систему", - сообщили в ведомстве.

Учитывая то, что автошкола принимала оплату через мобильные переводы, автор видео призвал налоговый комитет обратить внимание на данное учреждение.

По данным Комитета госдоходов, пункт 1 статьи 165 Налогового кодекса требует обязательного применения кассовых аппаратов с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Неприменение кассового аппарата, использование неисправного устройства или аппарата, не зарегистрированного в налоговых органах, влечет предупреждение. Повторное нарушение в течение года карается штрафами:

15 МРП для малого бизнеса;

30 МРП для среднего бизнеса;

50 МРП для крупного бизнеса.

Невыдача чека или выдача чека на неверную сумму также приводит к предупреждению, а повторное нарушение – к штрафам в размере 20, 30 или 40 МРП в зависимости от размера бизнеса.