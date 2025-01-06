Права за 20 тысяч: блогер разоблачил автошколу, продающую сертификаты

В сети набирает популярность видео, разоблачающее деятельность автошколы ProPdd.kz. Автор видео провел своеобразное расследование, чтобы проверить слухи о продаже сертификатов об окончании курсов на водительские права за 20 тысяч тенге, передает Tengri Auto.
"Вот так просто все. За две недели и 20 тысяч тенге. Они же потом просто выучат тесты и выйдут на дороги общего пользования", - прокомментировал блогер в своем видео.
Мы обратились с официальным запросом в МВД. Как нам сообщили в ведомстве, проверка информации о незаконном получении свидетельств автошколой ProPdd.kz направлена в департамент полиции Алматы. Полицейские проведут расследование и примут решение в рамках закона. Если появятся данные о других нарушениях, меры будут приняты и к другим лицам. О ходе расследования сообщат в установленном порядке.
"С 2016 года функции госконтроля за обучением водителей отменены для упрощения работы бизнеса. Однако, чтобы предотвратить подделки, введены цифровые свидетельства, которые проверяются в режиме реального времени через автоматизированную систему", - сообщили в ведомстве.
Учитывая то, что автошкола принимала оплату через мобильные переводы, автор видео призвал налоговый комитет обратить внимание на данное учреждение.
По данным Комитета госдоходов, пункт 1 статьи 165 Налогового кодекса требует обязательного применения кассовых аппаратов с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Неприменение кассового аппарата, использование неисправного устройства или аппарата, не зарегистрированного в налоговых органах, влечет предупреждение. Повторное нарушение в течение года карается штрафами:
Невыдача чека или выдача чека на неверную сумму также приводит к предупреждению, а повторное нарушение – к штрафам в размере 20, 30 или 40 МРП в зависимости от размера бизнеса.
"Комитет направил поручение департаменту госдоходов по Алматы провести проверку ТОО "PROPDD.KZ" за невыдачу чека ККМ, а также проанализировать, как отражаются доходы от мобильных переводов в налоговой отчетности", - сообщили в Комитете.
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