18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
527.3
544.86
4.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.01.2025, 08:13

Права за 20 тысяч: блогер разоблачил автошколу, продающую сертификаты

Новости Казахстана 0 460

В сети набирает популярность видео, разоблачающее деятельность автошколы ProPdd.kz. Автор видео провел своеобразное расследование, чтобы проверить слухи о продаже сертификатов об окончании курсов на водительские права за 20 тысяч тенге, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В своем видео автор продемонстрировал переписку с представителями автошколы, квитанцию об оплате и сам сертификат, что вызвало волну негодования в комментариях. Он утверждает, что обратился в ProPdd.kz под видом обычного клиента. В ходе переговоров ему предложили вариант получения сертификата за 20 тысяч тенге всего за 2 недели. По словам блогера, после оплаты ему не пришлось проходить ни теоретическое, ни практическое обучение. Спустя две недели он получил официальный документ, подтверждающий завершение курса.

"Вот так просто все. За две недели и 20 тысяч тенге. Они же потом просто выучат тесты и выйдут на дороги общего пользования", - прокомментировал блогер в своем видео.

Мы обратились с официальным запросом в МВД. Как нам сообщили в ведомстве, проверка информации о незаконном получении свидетельств автошколой ProPdd.kz направлена в департамент полиции Алматы. Полицейские проведут расследование и примут решение в рамках закона. Если появятся данные о других нарушениях, меры будут приняты и к другим лицам. О ходе расследования сообщат в установленном порядке.

"С 2016 года функции госконтроля за обучением водителей отменены для упрощения работы бизнеса. Однако, чтобы предотвратить подделки, введены цифровые свидетельства, которые проверяются в режиме реального времени через автоматизированную систему", - сообщили в ведомстве.

Учитывая то, что автошкола принимала оплату через мобильные переводы, автор видео призвал налоговый комитет обратить внимание на данное учреждение.

По данным Комитета госдоходов, пункт 1 статьи 165 Налогового кодекса требует обязательного применения кассовых аппаратов с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Неприменение кассового аппарата, использование неисправного устройства или аппарата, не зарегистрированного в налоговых органах, влечет предупреждение. Повторное нарушение в течение года карается штрафами:

  • 15 МРП для малого бизнеса;
  • 30 МРП для среднего бизнеса;
  • 50 МРП для крупного бизнеса.

Невыдача чека или выдача чека на неверную сумму также приводит к предупреждению, а повторное нарушение – к штрафам в размере 20, 30 или 40 МРП в зависимости от размера бизнеса.

"Комитет направил поручение департаменту госдоходов по Алматы провести проверку ТОО "PROPDD.KZ" за невыдачу чека ККМ, а также проанализировать, как отражаются доходы от мобильных переводов в налоговой отчетности", - сообщили в Комитете.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...