Долги по наследству: что переходит родственникам после смерти заемщика?

Каждый человек стремится оставить своим родным имущество и состояние. Однако иногда вместо этого на плечи семьи ложатся финансовые обязательства - долги умершего. Мы решили разобраться, какие долги переходят по наследству и можно ли отказаться от такого "добра". Подробнее читайте в материале inbusiness.kz .

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В Казахстане право наследования имущества умершего регулируется Гражданским кодексом РК, в частности, статьей 1038. Так, по закону и по завещанию наследнику может перейти движимое и недвижимое имущество, пенсионные накопления, счета в банках, а также долги.

Какие долги переходят по наследству?

Кредиты (ипотека, потребительские и другие займы);

Задолженности по коммунальным платежам;

Штрафы и пени, начисленные до момента смерти наследодателя;

Долговые обязательства по распискам и другим договорам.

Однако не все долги умершего переходят по наследству. Например, обязательства личного характера, такие как алименты, не переходят к наследникам.

Отметим, что, согласно статье 1081 ГК РК, наследники несут ответственность по долгам только в пределах стоимости унаследованного имущества. Так, если сумма долгов превышает стоимость, допустим, унаследованной квартиры, то оставшаяся часть долга не погашается.

Также важно помнить о сроке исковой давности. Если умерший не выплачивал долг в течение трех лет, а кредитор за это время не подал иск в суд, его требования становятся недействительными. В таком случае наследники не обязаны выплачивать эти долги.

Можно ли отказаться от долгов?

Долги и обязательства, как и имущество, переходят по наследству, если его приняли. На раздумья отводится шесть месяцев с момента его открытия. Если наследник принял наследство, отказаться от долгов уже невозможно.

"Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками", - говорится в статье 1072.

Зачастую многие принимают наследство, в частности недвижимость, по умолчанию – без оформления документов. Однако закон устанавливает, что как только наследник фактически вступает во владение имуществом, распоряжается им или обращается за документами, удостоверяющими его право, он автоматически теряет возможность отказаться от наследства. Любое действие, связанное с использованием имущества, рассматривается как согласие на его принятие, включая долги.

Таким образом, наследство – это не только права, но и обязательства. Поэтому, прежде чем принять "подарок" от умершего родственника, лучше заранее проверить состав наследства, проконсультироваться с юристом и узнать размеры возможной задолженности. Такой подход поможет избежать лишних финансовых рисков.