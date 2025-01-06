Автомобиль с людьми упал в Иртыш. Единственный выживший раскрыл причину трагедии

Стали известны новые подробности смертельного инцидента в Семее, где накануне утром авомобиль с людьми упал с обрыва в реку Иртыш и утонул, передает Tengrinews.kz со ссылкой на abainewskz .

Кадр из видео

Изначально полицейские выдвинули версию, что причиной трагедии у обрыва стала гонка. Однако позже, после допроса единственного выжившего, который сумел выбраться из утонувшего автомобиля, выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.

"По данным полиции, причиной происшествия стало нарушение правил управления транспортным средством. Несчастный случай произошел из-за путаницы педалей тормоза и газа", - сообщили в ДП области Абай.

Отмечается, что в автомобиле находились четверо человек. Молодой человек и девушка смогли выбраться из машины, однако девушку унесло течением. Позже ее тело было обнаружено в районе первого микрорайона, примерно в 11 километрах от места происшествия. Водитель и еще один пассажир остаются пропавшими, их поиски продолжаются.