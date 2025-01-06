Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды освобожден от должности, он назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz.
"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года, окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Экономист-менеджер, юрист.
В 1991 году был рабочим отделения "Коммунизм" Келесского района.
В 1996-1999 годах - старший экономист ГКП "Келес" Келесского района, главный бухгалтер ТОО "Кураков и Ко" Акмолинской области.
В 2000-2002 годах - ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.
В 2002- 2006 годах - референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.
В 2006-2007 годах - директор ГКП "Жылу" акимата Астаны, работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.
С 2007 по 2010 год - заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки.
С 2010 по 2013 год - начальник департамента Комитета национальной безопасности. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.
В 2013-2015 годах - аким Шымкента.
В 2015- 2017 годах - первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.
В 2018-2019 годах был депутатом Сената Парламента от Шымкента, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.
С 18 марта 2019 года занимал должность посла Казахстана в Узбекистане.
31 августа 2022 года Дархан Сатыбалды был назначен акимом Туркестанской области. В рейтинге акимов на нашем сайте он занимал второе место.
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