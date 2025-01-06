Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды освобожден от должности, он назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz .

Дархан Сатыбалды

"Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года, окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Экономист-менеджер, юрист.

В 1991 году был рабочим отделения "Коммунизм" Келесского района.

В 1996-1999 годах - старший экономист ГКП "Келес" Келесского района, главный бухгалтер ТОО "Кураков и Ко" Акмолинской области.

В 2000-2002 годах - ведущий, главный контролер-ревизор Управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

В 2002- 2006 годах - референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годах - директор ГКП "Жылу" акимата Астаны, работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.

С 2007 по 2010 год - заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки.

С 2010 по 2013 год - начальник департамента Комитета национальной безопасности. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.

В 2013-2015 годах - аким Шымкента.

В 2015- 2017 годах - первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годах был депутатом Сената Парламента от Шымкента, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С 18 марта 2019 года занимал должность посла Казахстана в Узбекистане.

31 августа 2022 года Дархан Сатыбалды был назначен акимом Туркестанской области. В рейтинге акимов на нашем сайте он занимал второе место.