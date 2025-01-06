Рекордное количество паспортов выпустили в Казахстане

В 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан - это рекордное количество за 30 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Одной из причин стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей.

"Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному - 109 лет. В порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов", - сообщили в МВД.

В 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих.

Кроме того, как сообщается, в рамках реализации послания Президента, 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре.