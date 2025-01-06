С 2025 года зарплата 600 тысяч казахстанцев вырастет на 20%

В 2025 году зарплата отдельных категорий гражданских служащих в Казахстане вырастет на 20%. С таким заявлением 6 января выступила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Согласно распространенной информации, повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как:

бухгалтеры,

экономисты,

юристы,

архивариусы,

библиотекари,

музееведы,

лесники,

технический персонал и другие.

Таким образом, уточнили специалисты, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

Также напомним, что с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, известна сумма, которую выделят из бюджета на пенсии и пособия казахстанцев в 2025 году.