С 2025 года зарплата 600 тысяч казахстанцев вырастет на 20%

В 2025 году зарплата отдельных категорий гражданских служащих в Казахстане вырастет на 20%. С таким заявлением 6 января выступила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации, повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как:
Таким образом, уточнили специалисты, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.
Также напомним, что с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, известна сумма, которую выделят из бюджета на пенсии и пособия казахстанцев в 2025 году.
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