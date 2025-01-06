Хищения миллиардов тенге в сфере образования: более 40 чиновников попали под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении 43 должностных лиц и ответственных сотрудников отдела образования Мактааральского района по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 миллиарда тенге).

"Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования. На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 миллиона тенге, а также арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 649,7 миллиона тенге", – говорится в сообщении.