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06.01.2025, 11:20

Нуралхан Кушеров стал акимом Туркестанской области

Новости Казахстана 0 528

Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нуралхан Кушеров. Фото:gov.kz
Нуралхан Кушеров. Фото:gov.kz

"Указом Главы государства Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области", - говорится в сообщении.

Ранее должность главы региона занимал Дархан Сатыбалды. Он был акимом Туркестанской области с 31 августа 2022 года. 6 января указом Главы государства Дархан Сатыбалды был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента.

Нуралхан Кушеров родился в 1984 году в Шымкенте. Образование высшее. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и Государственной службы при президенте РФ в Москве. Специальности - экономика, финансы и кредит, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником депутата Мажилиса Парламента. В 2009-2011 годах работал аналитиком в налоговом комитете Министерства финансов, главным специалистом отдела налогового аудита юридических лиц налогового управления по Алмалинскому району налогового департамента города Астаны. С 2010 по 2014 годы работал заместителем начальника налогового управления Есильского района налогового департамента Астаны.

С 2014 по 2015 годы работал начальником управления государственных доходов по Есильскому району Астаны, заместителем руководителя налогового департамента по Астане налогового комитета Министерства финансов.

В 2015-2018 годах работал заместителем акима Шымкента.

В 2018-2021 годы занимал должность руководителя управления государственных доходов по Актау департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов, руководителя департамента государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов по Шымкенту.

С 2021-2023 годы занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов.

С января 2023 года занимал должность заместителя акима Туркестанской области.

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