Мировой рейтинг IQ: где живут самые умные и на какой строчке Казахстан

Появился обновленный рейтинг среднего IQ по странам. Исследование основано на данных 1 393 066 человек со всего мира, которые прошли один и тот же тест на сайте "Международного реестра IQ" в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels

Отмечается, что средний IQ по странам, как правило, выше в Восточной Азии. Близок к среднему в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке. Ниже среднего в Центральной и Южной Африке, а также в Латинской Америке. В 82,45% стран показатели IQ схожи (разница менее 2-х баллов) с предыдущим годом.

В рейтинге – 127 стран. Казахстан в нем расположился на 66 месте, со средним IQ 97,27. В 2024 году тест прошли 5732 казахстанцев. Отметим, что по сравнению с прошлым периодом средний IQ вырос, но всего на +0,01.

Выше Казахстана расположился Египет, ниже – Непал.

Фото: international-iq-test.com

Первые строчки в этом рейтинге заняли Китай, Иран, Корея, Япония, Сингапур, Россия.

Фото: international-iq-test.com

Причем, как отмечают авторы, средний мировой IQ составляет 100. Средний IQ по странам ниже 100 для большинства стран, в основном из-за Китая. Он один представляет около 18% населения мира.

"Китай уравновешивает многие страны со средним IQ ниже 100 благодаря своему очень высокому среднему IQ (107,43) и большому населению", – отметили авторы рейтинга.