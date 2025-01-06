Появилось новое видео массового ДТП на трассе Астана - Щучинск

Кадр из видео

На кадрах с видеорегистратора видно, как машины одна за другой врезаются друг в друга сзади, устроив автопобоище. Слышен звук ударов автомобилей, которые буквально оказались в одной большой куче. Испуганные пассажиры выбегают из авто.

Напомним, что массовое ДТП произошло на трассе Астана – Щучинск 3 января. В результате пострадали 95 автомобилей и 20 человек. Несколько человек попали в больницы.

Ранее в социальных сетях появилось первое видео с авторегистратора, на котором запечатлено начало массового ДТП на трассе Астана – Щучинск. Судя по кадрам, на заснеженной дороге сначала столкнулись пара авто, затем в них стали врезаться те, что ехали сзади, спровоцировав длинную цепочку из покореженных машин.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику