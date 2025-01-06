Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Россию

Еще одна авиакомпания приостановила авиарейсы в Россию, передает Tengri Travel.
Авиакомпания Qanot Sharq (Узбекистан) сообщила о временной отмене ряда рейсов, включая маршруты в Россию. Официальное заявление было опубликовано в Instagram перевозчика.
"Уважаемые пассажиры! Информируем вас об отмене рейсов, выполняемых на воздушных судах A320, в период с 20 января по 6 марта, по причине производственной необходимости," – говорится в сообщении компании.
Отмененные рейсы включают популярные маршруты между Ташкентом, Самаркандом, Ферганой, Бухарой и Москвой (аэропорт Домодедово), а также рейсы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Всего отменены десятки рейсов, расписание которых охватывает январь, февраль и начало марта.
Некоторые из отмененных рейсов:
Полный список рейсов опубликован на официальной странице авиакомпании.
Компания извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства и рекомендовала обращаться в службу поддержки для получения информации о возврате или обмене билетов.
Напомним, авиакомпания "Туркменские авиалинии" приостановила полеты рейсов в Москву на месяц.
Ранее авиакомпания Flydubai временно отменила рейсы из Минеральных Вод и Сочи в Дубай.
К слову, также в Минеральные воды приостановила полеты и Azerbaijan Airlines. Авиакомпания теперь не летает в 10 городов России. Подробнее – в материале.
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