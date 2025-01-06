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06.01.2025, 15:13

Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Россию

Новости Казахстана 0 1 044

Еще одна авиакомпания приостановила авиарейсы в Россию, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Авиакомпания Qanot Sharq (Узбекистан) сообщила о временной отмене ряда рейсов, включая маршруты в Россию. Официальное заявление было опубликовано в Instagram перевозчика.

"Уважаемые пассажиры! Информируем вас об отмене рейсов, выполняемых на воздушных судах A320, в период с 20 января по 6 марта, по причине производственной необходимости," – говорится в сообщении компании.

Отмененные рейсы включают популярные маршруты между Ташкентом, Самаркандом, Ферганой, Бухарой и Москвой (аэропорт Домодедово), а также рейсы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Всего отменены десятки рейсов, расписание которых охватывает январь, февраль и начало марта.

Некоторые из отмененных рейсов:

  • HH701/702: Ташкент – Москва – Ташкент.
  • HH703/704: Фергана – Москва – Фергана.
  • HH709/710: Бухара – Москва – Бухара.
  • HH741/742: Самарканд – Санкт-Петербург – Самарканд.
  • HH743/744: Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Полный список рейсов опубликован на официальной странице авиакомпании.

Компания извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства и рекомендовала обращаться в службу поддержки для получения информации о возврате или обмене билетов.

Напомним, авиакомпания "Туркменские авиалинии" приостановила полеты рейсов в Москву на месяц.

Ранее авиакомпания Flydubai временно отменила рейсы из Минеральных Вод и Сочи в Дубай.

К слову, также в Минеральные воды приостановила полеты и Azerbaijan Airlines. Авиакомпания теперь не летает в 10 городов России. Подробнее – в материале.

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