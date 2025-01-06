Казахстанцев просят не рассказывать знакомым о своих поездках

Полиция Алматы просит казахстанцев не писать в социальных сетях о своих отъездах, передает корреспондент Tengrinews.kz . По словам официального представителя департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, этой информацией могут воспользоваться злоумышленники.

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"Преступники хорошо мониторят соцсети, они хорошо разбираются в социальных сетях, знают, чьи страницы мониторить. А когда, допустим, медийная, публичная личность пишет: "Мы уехали в отпуск на 10 дней", условно там в Таиланд с семьей, это практически объявление для преступника, что дома никого нет, ключ под ковриком, сейф в шкафу. Надо всегда проявлять информационную безопасность", - сказала Азирбек на брифинге в РСК Алматы.

Также она предостерегает, что оставление ключей от квартиры соседям - не лучшая идея.

"Ни в коем случае не надо по старинке соседям оставлять ключи, чтобы полили цветочки, покормили домашних животных. Надо проявлять бдительность. Если эта квартира, к примеру, на нижних этажах, то элементарно оснастите окна решетками. Можно будет квартиру взять под сигнализацию, самую простую, без всяких наворотов. Превентивные меры помогут защитить ваше имущество. И ни в коем случае нельзя использовать социальные сети как доску объявлений", - резюмировала Азирбек.

Официальный представитель полиции Алматы также сообщила, что с 31 декабря по 4 января в городе было зафиксировано 65 преступлений, большинство из которых носили имущественный и бытовой характер. Из них 42 преступления удалось раскрыть "по горячим следам". Кроме того, в праздничные дни было выявлено и пресечено более 200 административных правонарушений.

В целом новогодние праздники в южной столице прошли спокойно. В Алматы для обеспечения общественного порядка в праздничные дни было задействовано более 3 тысяч полицейских. Личный состав служб и подразделений был переведен на усиленный режим службы.