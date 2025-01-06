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06.01.2025, 17:19

Новые налоговые льготы для многодетных семей ввели в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 941

С 2025 года в Казахстане действует налоговый вычет для многодетных семей в размере до 282 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 108 824 тенге в год. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
В Казахстане многодетные семьи могут рассчитывать на разные меры поддержки от государства. Например, им положены пособия. В 2024 году их получили более 577 тыс. семей, а общая сумма выплат достигла 432 млрд тенге.

Однако пособиями поддержка не ограничивается. С января 2025 года, как отмечает портал "Учет", начинает действовать ранее приостановленный раздел Налогового кодекса РК, который вводит налоговый вычет для многодетных семей.

Применяться он будет в отношении обоих родителей, но в размере не более 282 месячных расчетных показателей (1 108 824 тенге в 2025 году):

  1. для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП (90 436 тенге) за каждый месяц;
  2. для каждого родителя многодетной семьи в 12 МРП (47 184 тенге) за каждый месяц.

Стоит отметить, что налоговый вычет будет применяться в случае наличия у физического лица на 1 января календарного года четырех или более несовершеннолетних детей.

Таким образом, в 2025 году у многодетных семей высвободится порядка 90 тыс. тенге в месяц из налогообложения их доходов.

При этом, согласно статье 342 Налогового кодекса, граждане имеют право, помимо налогового вычета для многодетных семей, применять налоговые вычеты в виде обязательных пенсионных взносов, по взносам на обязательное социальное медицинское страхование, стандартные вычеты. Максимальная их сумма может достигать 564 МРП (2 217 648 тенге).

Как отмечают эксперты, таким образом бюджет многодетной семьи сможет получить дополнительную экономию на налогах при наличии подтверждающих документов. При этом налоговый вычет на медицину с 2025 года будет дополнительно включать расходы на иждивенцев возрастом до 18 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как рядовые граждане могут воспользоваться налоговым вычетом и сократить свои расходы, например, при погашении ипотечного кредита.

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