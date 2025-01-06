Музыкальная школа пыталась закупить 18 тысяч бутылок уксуса

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Антикоррупционной службой реализуется проект по мониторингу госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг посредством информсистемы "Единое окно закупок" НПП Атамекен.

По итогам 2024 года предотвращено завышение на сумму 55,1 миллиарда тенге, половина из которых - 26 миллиардов тенге (или 47 процентов) - возвращена в бюджет. Остальную сумму заказчики пересмотрели. Плановая цена снижена или в рамках этих денег увеличено количество приобретаемого товара.

"К примеру, в СКО предотвращено незаконное расходование 230 миллионов тенге. Антикоррупционная служба установила, что закупка работ по монтажу светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не связаны с чрезвычайной ситуацией. В итоге договор расторгнут, бюджетные средства возвращены. В Карагандинской области Специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тысяч бутылок столового уксуса на 9 миллионов тенге, что значительно превышает потребности учреждения (всего 460 человек). Кроме того, цена одной бутылки была завышена до 500 тенге при рыночной стоимости 300 тенге, что увеличивало расходы на 3,5 миллиона тенге. После нашего вмешательства закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 миллионов тенге", - говорится в сообщении Антикора.

Аналогично в Кызылординской области областная филармония планировала приобрести 300 настенных картин на сумму 48 миллионов тенге (по 160 тысяч тенге за картину) при средней рыночной цене 20 тысяч тенге за единицу. Завышение стоимости составило 42 миллиона тенге. После рекомендации Антикора закупка была отменена, а средства возвращены в бюджет.

Антикоррупционной службой продолжается работа по обеспечению законности и порядка в сфере государственных закупок.