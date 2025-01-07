Массовая драка в селе Атырауской области: один человек погиб, двое - в больнице

Массовая драка произошла в селе Жанаауыл Курмангазинского района Атырауско области еще 29 декабря прошлого года. Об инциденте стало известно только сейчас, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ақ Жайық" .

Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ходе массовой драки был застрелен мужчина.

Местные жители рассказали, что в ауле Жанаауыл два года назад открылся бар, который часто посещали жители соседних сел. В поселке часто происходили конфликты между местной молодежью и приезжими из соседней Сафоновки (Сафон). Нередко эти разборки перерастали в драки.

Сельчане возмущены тем, что сейчас распространяется ложная информация о том, что погибший парень застрелен около дома. По их словам, он житель села Сафон.

В тот злополучный день, по словам местных жителей, около сорока парней из Сафона приехали на трех машинах в Жанаауыл. Конфликт произошел между ними и девятью местными жителями. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой погиб 29-летний житель Сафона.

Кроме того, с различными телесными повреждениями в районную больницу были доставлены двое мужчин в возрасте 20 и 33 лет.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В рамках расследования задержаны семь подозреваемых, причастных к инциденту. Остальные детали происшествия и ход следствия не разглашаются.