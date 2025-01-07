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07.01.2025, 08:05

Данные самописцев рухнувшего под Актау самолета извлечены и переданы Казахстану - СМИ

Новости Казахстана 0 492

Полетные данные с самописцев рухнувшего под Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) извлечены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на бразильский новостной портал g1.

Фото Иса Таженбаев и Ерлан ДжумаевTengrinews
Фото Иса Таженбаев и Ерлан ДжумаевTengrinews

Об этом также сообщает Reuters со ссылкой на представителей ВВС Бразилии, в лаборатории которых производилось считывание данных черных ящиков.

Агентство также сообщило, ссылаясь на ВВС Бразилии, что "данные с самолета Embraer 190 были отправлены властям Казахстана, расследующим крушение".

"В Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) завершили анализ данных черных ящиков самолета в понедельник, 6 января. Самописцы доставили в Бразилию 1 января, считывание данных началось на следующий день", - сообщает издание g1.

По словам собеседников портала, участвовавших в расследовании, "извлечение, получение и проверка данных, содержащихся в двух самописцах", было завершено в субботу, 4 января.

Источники издания не сообщили никаких деталей касательно полученной из черных ящиков информации.

"Анализ и выводы, которые будут опубликованы в итоговом отчете об этом авиационном расследовании, являются исключительной ответственностью следственного органа Казахстана",- заявил представитель ВВС Бразилии в момент прибытия самописцев в эту страну.

Ранее в Министерстве транспорта Казахстана сообщили, когда озвучат предварительную причину авиакатастрофы.

Крушение самолета в Актау: что произошло?

25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла трагическая авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Расследование и версии

Расследование катастрофы возглавляет Казахстан в соответствии с Конвенцией ИКАО. В работе участвуют специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.

Азербайджанские СМИ, а также Euronews и Reuters опубликовали материалы, в которых обсуждается версия о работе российских средств ПВО как одной из причин катастрофы.

28 декабря Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

29 декабря Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. По его словам, судно привели в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, президент Азербайджана заявил о требованиях к России.

"Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны и привлечены к уголовной ответственности, а Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должна быть выплачена компенсация. Это наши условия. Первое из них было выполнено уже вчера. Я надеюсь, что остальные наши условия также будут приняты", - сказал Алиев.

Сколько пассажиров было на борту

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

  • 42 гражданина Азербайджана;
  • 16 граждан России;
  • 6 граждан Казахстана;
  • 3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. По нашей информации, к этому часу в катастрофе выжили 29 человек, но состояние некоторых тяжелое. Среди казахстанцев выживших нет.

Список погибших казахстанцев:

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