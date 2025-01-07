Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Со слов президента, этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма. В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся.

Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности.

"Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!" Касым-Жомарт Токаев

В предрождественский вечер 6 января православные отмечали Сочельник, во всех храмах прошли торжественные богослужения. Журналисты Zakon.kz побывали в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.