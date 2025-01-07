В каких странах чаще всего прячутся преступники из Казахстана

В МВД рассказали, в каких странах находили казахстанских преступников, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
«С помощью Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на территории зарубежных стран разыскано более 110 уголовных преступников и без вести пропавших, объявленных в международный розыск по инициативе правоохранительных и компетентных органов республики», - отметили в ведомстве.
В 2024 году география взаимодействия по каналам Интерпола расширилась. Так установлены и задержаны разыскиваемые лица на территории следующих государств:
Преступники большее всего разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, наркотиками, коррупционными преступлениями, разбоями, экономической контрабандой, экономическими преступлениями, такие как незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, кражи и другие.
Комментарии0 комментарий(ев)