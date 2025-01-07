Казахстанцев обманули на миллионы тенге по схеме с покупкой iPhone

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали мужчину, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой iPhone в кредит, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Мужчина предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль. Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой.

"Доверчивые жители города Уральск, поверив в его обещания, приобрели три iPhone 15 и еще передали мошеннику около двух миллионов тенге. После получения телефонов мошенник исчез, а потерпевшие остались не только без денежных средств, но и без дорогостоящих устройств", - сообщили в полиции.

В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более пяти миллионов тенге. В числе пострадавших — два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.