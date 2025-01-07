95 авто столкнулись на трассе: что делать владельцам пострадавших машин

Почти 100 автомобилей попали в массовое ДТП в Акмолинской области 3 января. Большинство машин получили серьезные повреждения, среди них были и новые. Кроме того, в столкновении пострадали 20 человек, в том числе восемь детей. Куда обращаться пострадавшим в крупной аварии и какие выплаты возможно получить, узнавали корреспонденты Tengri Auto .

Кадр из видео

Эксперт, главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев отметил, что в Казахстане настолько крупная авария произошла впервые. По его словам, происшествие создало сложную ситуацию не только для водителей, но и для страховых компаний, которые также впервые столкнулись с таким масштабом ущерба.

"Водителям нужно максимально установить виновника и судиться с ним. Но если первым пострадавшим сделать это можно, то, когда виновников стало много, это сложнее. Но тем не менее можно распутать эту цепочку. Каждый знает, кто врезался в него",- отметил Алексей Алексеев.

Ранее в одной из страховых компаний объясняли, что пострадавшие водители могут претендовать на выплаты при некоторых условиях:

при отсутствии установленного виновника выплаты производятся по полису КАСКО;

если виновник определен, компенсации выплачиваются по ОГПО ВТС. Максимальная сумма - 7,864 миллиона тенге, которая будет разделена между всеми пострадавшими;

пострадавшие могут подать иск на компанию, ответственную за содержание дороги, если будет доказано ее бездействие.

Как нам объяснил эксперт, получить выплаты по третьему пункту возможно только в случае, если дефект на дороге стал причиной начала этого ДТП.

"Я думаю, очень сложно. Все зависит от того, что послужило причиной самого первого столкновения автомобилей. Если яма на дороге, какое-то препятствие, которое обязан был устранить управляющий дорогой, то есть с кого спросить. Если же водитель в условиях тумана и гололеда не снизил скорость до безопасной и врезался, то виноват водитель",- рассказал эксперт.

Как отметил эксперт, водителям стоит попытаться отстоять свои права в суде, но не забывать при этом, что они по большей части ответственны за произошедшее сами.

"В отстаивании своих интересов нет ничего лишнего, надо подавать иск. Возможно, как минимум частичная вина ответственного за дорогу есть. Там были гололед и туман. Возможно, дорожные службы должны были закрыть дорогу. А если не закрыть, то выставить предупреждающие табло: "Осторожно, гололед и туман". Но главная вина на водителях, они не выбрали безопасную скорость в сложных условиях ограниченной видимости и гололеда", - отметил эксперт.

Судиться или не судиться? Мнение юриста

Столичный юрист Данияр Байгабатов также подтвердил, что есть несколько вариантов, когда собственники могут получить свои страховые выплаты. Вот только есть ньюансы.

"Первый вариант - это всем известное КАСКО. Судя по видео и фото, которые распространились в сети, видно, что многие авто новые. Соответственно, так как большинство граждан у нас берут авто в кредит, банки обязывают заключать договоры страхования. Следовательно, можно предположить, что большинство новых машин, которые попали в ДТП, застрахованы по КАСКО. Тем самым первый вариант - обратиться в страховую с заявлением о наступлении страхового случая по договору добровольного страхования. Однако есть нюансы: нужно будет изучить сам договор страхования, где будет прописано, в каком случае происшествие признается страховым случаем (кража, ДТП, в зависимости от чьей вины, и так далее). Второй момент - необходимо учитывать, что при обращении с заявлением по КАСКО страховая компания обычно вычитает франшизу из страховой выплаты. Это тоже стоит иметь в виду. Третий момент - в большинстве случаев страховая выплата идет на погашение кредита. Существуют, конечно, договоры страхования, где предусмотрены выплаты наличными либо банковским переводом, либо перечислением на счет автосервиса, где будет производиться ремонт авто. Однако не всегда и не во всех договорах этот пункт предусмотрен, поэтому, как правило, деньги уходят в банк на погашение банковского займа", - поделился юрист в интервью корреспонденту.

Сложнее будет получить страховую выплату с виновника ДТП, говорит Байгабатов. По мнению юриста, здесь необходимо тщательно расследовать происшествие, чтобы установить, кто виноват и была ли дорога полностью расчищена.

"В случае обслуживания дороги здесь предусмотрена ответственность частью 2 статьи 631 "Кодекса об административных правонарушениях", которая гласит, что невыполнение требований по ремонту, эксплуатации, уборке дорог и железнодорожных переездов, повлекшее причинение вреда имуществу, также может повлиять на установление вины. Должны следовать дознания и передача материалов в суд. Таким образом, должна быть установлена вина конкретных физических или юридических лиц. Если же виноват один из водителей, остальные должны обращаться в страховую компанию именно этого водителя", - поделился Байгабатов.

Следующий момент - обращение в гражданский суд. По словам юриста, водители, чье авто потеряло свою рыночную стоимость, могут также взыскать компенсацию.

"Владельцы авто, которые будут признаны потерпевшими, у которых срок эксплуатации авто до 5 лет и амортизационный износ не превышает 45 процентов, могут обратиться в гражданский суд к причинителю вреда за взыскание утраты товарной стоимости. Подача данного иска защищает права в случае, если авто новое и получило повреждения в ДТП, ведь автомобиль после ДТП теряет свою рыночную стоимость", - резюмировал Данияр Байгабатов.

Алексей Алексеев - автожурналист с опытом работы более 30 лет. На данный момент является главным редактором журнала "За рулем Казахстан", который публикуется в нашей стране с 2008 года.

Данияр Байгабатов - практикующий юрист из Астаны с опытом работы более 10 лет. Окончил Карагандинский университет имени академика Букетова.

Напомним, что 3 января на трассе Астана - Щучинск произошло массовое ДТП, в котором пострадали 95 автомобилей и 20 человек. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

Напомним, по данным "КазАвтоЖола", участок автодороги республиканского значения Астана - Петропавловск (километры 18–232) закрыли в 07:20 утра из-за ухудшения погодных условий. После улучшения погодных условий и расчистки дороги в 12:30 движение в сторону Щучинска организовали под сопровождением сотрудников департамента полиции и специальной техники.

"Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Чтобы разгрузить дорожный участок, спасателям пришлось провести демонтаж разделительного ограждения.