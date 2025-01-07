Мошенничество выявлено прокуратурой при переселении кандасов в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz . Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявлены нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Установлено, что кандасами была получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 миллионов тенге", - сообщили в прокуратуре.

По данным нарушениям прокуратурой района зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере (пункт 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК) в отношении кандасов. Материалы дел направлены в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, на основании акта надзора, внесенного прокуратурой района, Центром трудовой мобильности по Акмолинской области поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.

Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.