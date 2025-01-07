Что делать, если сосед курит на балконе: законы и штрафы

Все чаще казахстанцы жалуются на соседей, курящих на балконе. Те курят, конечно, на своей территории, но достается другим. Если дым не несет угрозы жизни жильцам, то бычки и пепел, которые курильщики сверху стряхивают на сушащееся белье тем, кто живет снизу, порой становятся причиной пожаров. Корреспондент inbusiness.kz разбирался, что делать в такой ситуации и можно ли в целом курить на балконе.

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В Казахстане этот вопрос регулируется административным и уголовным законодательством Так, в соответствии со статей 441 Кодекса об административных правонарушениях курение в общественных местах, где оно запрещено, влечет штраф в размере 15 МРП, в случае повторного нарушения – до 20 МРП (1 МРП равен 3932 тенге. То есть сумма штрафа может достигнуть 78 640 тенге. – Прим.).

"В уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по статье 292 Уголовного кодекса РК, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы", – сказано в ответе МВД на запрос издания.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК в свою очередь сообщили, что в соответствии с правилами пожарной безопасности в квартирах, индивидуальных жилых домах и жилых комнатах не допускается курить в постели, выбрасывать окурки с балконов, лоджий и окон, оставлять непотушенную сигарету.

"За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях в виде предупреждения либо штрафа от 5 до 10 МРП для физических лиц. В случаях наступления тяжких последствий вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 292 Уголовного кодекса РК", – сказано в ответе на запрос издания за подписью вице-министра по чрезвычайным ситуациям Серика Туленбергенова.

Как защитить свои права?

В первую очередь нужно понимать, что в соответствии со статьей 25 Конституции РК жилище граждан является неприкосновенным, проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

Пожарные тоже не могут просто так прийти с проверкой к вашему соседу, поскольку "государственный пожарный контроль и надзор проводится в соответствии с критериями оценки степени риска".

Государственным пожарным контролем и надзором охватываются общие имущества объектов кондоминиума многоквартирных жилых домов, то есть фасады, подъезды, лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, подвалы и так далее, за исключением квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи.

Однако в соответствии со статьей 9 Административного процедурно-процессуального кодекса РК каждый вправе в порядке, установленном настоящим кодексом, обратиться в административный орган, к должностному лицу или в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Отказ от права на обращение в административный орган, к должностному лицу или в суд недействителен.

"В случае наличия подтверждающих фактов (фото, видео и так далее) совершения административного проступка и убедительных доказательств лицо, совершившее административное правонарушение, в части нарушения требований пожарной безопасности будет привлечено к административной ответственности в порядке, установленном КоАП", – пояснил вице-министр МЧС.

Места, где курить строго запрещено

Следует помнить, что, согласно статье 110 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, запрещается: