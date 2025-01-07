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07.01.2025, 14:28

Что делать, если сосед курит на балконе: законы и штрафы

Новости Казахстана 0 693

Все чаще казахстанцы жалуются на соседей, курящих на балконе. Те курят, конечно, на своей территории, но достается другим. Если дым не несет угрозы жизни жильцам, то бычки и пепел, которые курильщики сверху стряхивают на сушащееся белье тем, кто живет снизу, порой становятся причиной пожаров. Корреспондент inbusiness.kz разбирался, что делать в такой ситуации и можно ли в целом курить на балконе.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Казахстане этот вопрос регулируется административным и уголовным законодательством Так, в соответствии со статей 441 Кодекса об административных правонарушениях курение в общественных местах, где оно запрещено, влечет штраф в размере 15 МРП, в случае повторного нарушения – до 20 МРП (1 МРП равен 3932 тенге. То есть сумма штрафа может достигнуть 78 640 тенге. – Прим.).

"В уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по статье 292 Уголовного кодекса РК, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы", – сказано в ответе МВД на запрос издания.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК в свою очередь сообщили, что в соответствии с правилами пожарной безопасности в квартирах, индивидуальных жилых домах и жилых комнатах не допускается курить в постели, выбрасывать окурки с балконов, лоджий и окон, оставлять непотушенную сигарету.

"За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях в виде предупреждения либо штрафа от 5 до 10 МРП для физических лиц. В случаях наступления тяжких последствий вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 292 Уголовного кодекса РК", – сказано в ответе на запрос издания за подписью вице-министра по чрезвычайным ситуациям Серика Туленбергенова.

Как защитить свои права?

В первую очередь нужно понимать, что в соответствии со статьей 25 Конституции РК жилище граждан является неприкосновенным, проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

Пожарные тоже не могут просто так прийти с проверкой к вашему соседу, поскольку "государственный пожарный контроль и надзор проводится в соответствии с критериями оценки степени риска".  

Государственным пожарным контролем и надзором охватываются общие имущества объектов кондоминиума многоквартирных жилых домов, то есть фасады, подъезды, лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, подвалы и так далее, за исключением квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи.

Однако в соответствии со статьей 9 Административного процедурно-процессуального кодекса РК каждый вправе в порядке, установленном настоящим кодексом, обратиться в административный орган, к должностному лицу или в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Отказ от права на обращение в административный орган, к должностному лицу или в суд недействителен.

"В случае наличия подтверждающих фактов (фото, видео и так далее) совершения административного проступка и убедительных доказательств лицо, совершившее административное правонарушение, в части нарушения требований пожарной безопасности будет привлечено к административной ответственности в порядке, установленном КоАП", – пояснил вице-министр МЧС.

Места, где курить строго запрещено

Следует помнить, что, согласно статье 110 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, запрещается:

  • в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;
  • в помещениях организаций здравоохранения;
  • в пунктах общественного питания;
  • в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;
  • в ночных клубах, на дискотеках;
  • в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;
  • в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта;
  • в государственных органах и организациях;
  • в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;
  • в подъездах домов;
  • в помещениях и на территории автозаправочных станций;
  • на детских площадках;
  • в подземных переходах;
  • в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.
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