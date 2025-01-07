Авиакатастрофа в Актау: В Минтранспорта сделали заявление о данных с черных ящиков

В Министерстве транспорта Казахстана сделали заявление о начале изучения расшифрованных данных бортовых самописцев рухнувшего в Актау самолета, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба МЧС Казахстана

"В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков). По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", - сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) завершили анализ данных черных ящиков самолета. Полетные данные с самописцев рухнувшего под Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) извлечены. Сообщалось, что данные с самолета Embraer 190 были отправлены властям Казахстана, расследующим крушение.

"Анализ и выводы, которые будут опубликованы в итоговом отчете об этом авиационном расследовании, являются исключительной ответственностью следственного органа Казахстана", - заявил представитель ВВС Бразилии в момент прибытия самописцев в эту страну.

Крушение самолета в Актау: что произошло?

25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла трагическая авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Расследование и версии

Расследование катастрофы возглавляет Казахстан в соответствии с Конвенцией ИКАО. В работе участвуют специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.

Азербайджанские СМИ, а также Euronews и Reuters опубликовали материалы, в которых обсуждается версия о работе российских средств ПВО как одной из причин катастрофы.

28 декабря Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

29 декабря Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. По его словам, судно привели в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, президент Азербайджана заявил о требованиях к России.