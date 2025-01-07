Карагандинец скончался в частной клинике при странных обстоятельствах

Пост девушка разместила в социальных сетях.

«Вчера, в первой половине дня, на операционном столе частной клиники скончался мой супруг, и я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Операция в этой клинике была связана с резекцией желудка. Клиника до сих пор не предоставила мне никаких ясных объяснений о причинах его смерти. У меня вопросы, почему после смерти моего супругу, его тело без моего согласия увезли в какой-то частный морг не оповестив меня? Приехавшие сотрудники полиции были озадачены тем, что тело было незаконным образом перемещено с места происшествия и вывезено в неизвестном направлении. Более того, как мне позже сказали сами сотрудники полиции, глав врач этой клиники обязан был вызвать полицию для осмотра места смерти и тела для вынесения постановления о направления его на экспертизу в морг. Это обстоятельство в скором времени привело к череде еще больших негативных последствий таких как поиск тела и его изъятия с частного морга силами органов полиции»? – пишет девушка.

Девушка задается множеством вопросов, касающихся предоперационной подготовки ее супруга, как вводился наркоз и какие реанимационные действия были предприняты после. В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

«По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшим по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время обстоятельства выясняются», – заявили в пресс-службе.

Ранее больницу в Уральске признали виновной в гибели пациентки. Медучреждение обязали выплатить два миллиона тенге.