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07.01.2025, 16:51

Карагандинец скончался в частной клинике при странных обстоятельствах

Новости Казахстана 0 567

С криком о помощи обратилась супруга погибшего мужчины, который был пациентом частной клиники в Караганде. По словам женщины, она до сих пор не знает точно, почему ее муж скончался на операционном столе, передает  ИА «NewTimes.kz».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пост девушка разместила в социальных сетях

«Вчера, в первой половине дня, на операционном столе частной клиники скончался мой супруг, и я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Операция в этой клинике была связана с резекцией желудка. Клиника до сих пор не предоставила мне никаких ясных объяснений о причинах его смерти. У меня вопросы, почему после смерти моего супругу, его тело без моего согласия увезли в какой-то частный морг не оповестив меня? Приехавшие сотрудники полиции были озадачены тем, что тело было незаконным образом перемещено с места происшествия и вывезено в неизвестном направлении. Более того, как мне позже сказали сами сотрудники полиции, глав врач этой клиники обязан был вызвать полицию для осмотра места смерти и тела для вынесения постановления о направления его на экспертизу в морг. Это обстоятельство в скором времени привело к череде еще больших негативных последствий таких как поиск тела и его изъятия с частного морга силами органов полиции»? – пишет девушка. 

Девушка задается множеством вопросов, касающихся предоперационной подготовки ее супруга, как вводился наркоз и какие реанимационные действия были предприняты после.  В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

«По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшим по неосторожности смерть человека начато досудебное расследование. В настоящее время обстоятельства выясняются», – заявили в пресс-службе. 

Ранее больницу в Уральске признали виновной в гибели пациентки. Медучреждение обязали выплатить два миллиона тенге. 

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