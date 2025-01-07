Стала известна судьба Черчесова в сборной Казахстана

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Тренер отметил, что встреча получилась продуктивной, на ней он изложил стратегию для команды на 2025-й год. Черчесов также отметил, что при публикациях в СМИ информации о скорой отставке его мнением никто не интересовался.

«Моим — нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался», — заявил он.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов пожелал трех вещей в 2025 году.