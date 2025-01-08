Bloomberg: «КазМунайГаз» хочет выкупить НПЗ «Лукойла» в Болгарии

Казахстанская национальная компания АО «КазМунайГаз» претендует на покупку болгарского нефтеперерабатывающего завода российского ПАО «Лукойл».

Сообщается, что Litasco SA, основной акционер Lukoil Neftohim Burgas AD, и его аффилированная компания уже приняли обязывающие предложения от нескольких потенциальных покупателей, среди которых есть и «КазМунайГаз», проинформировали изданию источники.

«Компания обсуждает финансирование потенциального приобретения с Vitol Group, крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером и крупным игроком в Казахстане», - сообщил Bloomberg.

В 2023 году Болгария решила запретить импорт российской нефти. В результате доля нефти из Казахстана, перерабатываемой в стране, выросла примерно до 40%, а остальная часть поступала с Ближнего Востока.

«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, с 2023 года рассматривает возможность продажи крупнейшего в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающего завода и связанного с ним топливного розничного бизнеса в Болгарии, ссылаясь на «дискриминационные законы и другие несправедливые, предвзятые политические решения в отношении НПЗ».

«КазМунайГаз», по утверждению Bloomberg, надеется, что болгарское правительство поддержит заявку компании, поскольку НПЗ были спроектированы для переработки российской нефти, качество которой схоже с качеством сырой нефти из Казахстана.

Если предложение «КазМунайГаз» будет принято, компания обещает стабильно поставлять на НПЗ нефть Казахстана на наилучших возможных условиях.

Ранее «КазМунайГаз» и «Лукойл» договорились об инвестициях в разработку нефтяных месторождений в Каспийском море. «Лукойл» также владеет 5% акций в Тенгизском нефтяном предприятии под руководством Chevron, «Тенгизшевройл», и 13,5% акций в Karachaganak Petroleum Operating BV в Казахстане.