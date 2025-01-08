Bloomberg: «КазМунайГаз» хочет выкупить НПЗ «Лукойла» в Болгарии

О возможном приобретении нефтеперерабатывающего завода в Бургасе сообщают источники, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Bloomberg.
Казахстанская национальная компания АО «КазМунайГаз» претендует на покупку болгарского нефтеперерабатывающего завода российского ПАО «Лукойл».
Сообщается, что Litasco SA, основной акционер Lukoil Neftohim Burgas AD, и его аффилированная компания уже приняли обязывающие предложения от нескольких потенциальных покупателей, среди которых есть и «КазМунайГаз», проинформировали изданию источники.
«Компания обсуждает финансирование потенциального приобретения с Vitol Group, крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером и крупным игроком в Казахстане», - сообщил Bloomberg.
В 2023 году Болгария решила запретить импорт российской нефти. В результате доля нефти из Казахстана, перерабатываемой в стране, выросла примерно до 40%, а остальная часть поступала с Ближнего Востока.
«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, с 2023 года рассматривает возможность продажи крупнейшего в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающего завода и связанного с ним топливного розничного бизнеса в Болгарии, ссылаясь на «дискриминационные законы и другие несправедливые, предвзятые политические решения в отношении НПЗ».
«КазМунайГаз», по утверждению Bloomberg, надеется, что болгарское правительство поддержит заявку компании, поскольку НПЗ были спроектированы для переработки российской нефти, качество которой схоже с качеством сырой нефти из Казахстана.
Если предложение «КазМунайГаз» будет принято, компания обещает стабильно поставлять на НПЗ нефть Казахстана на наилучших возможных условиях.
Ранее «КазМунайГаз» и «Лукойл» договорились об инвестициях в разработку нефтяных месторождений в Каспийском море. «Лукойл» также владеет 5% акций в Тенгизском нефтяном предприятии под руководством Chevron, «Тенгизшевройл», и 13,5% акций в Karachaganak Petroleum Operating BV в Казахстане.
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