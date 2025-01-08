27 "криминальных авторитетов" задержали в Казахстане за два года

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлекли более 600 представителей криминалитета.

Таким образом задержано 27 членов ОПГ, находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья.

Также правоохранители ликвидировали противоправную деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Ранее в МВД озвучили список стран, где находили казахстанских преступников.