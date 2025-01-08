Низкие доходы не позволяют казахстанцем откладывать на пенсию

Для большинства казахстанцев откладывать деньги на пенсию — задача почти невозможная. Возможно ли накопить на будущее, если зарплаты едва хватает на жизнь, корреспонденту inbusiness.kz объяснил экономист Мадияр Кенжебулат.

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Почему откладывать на пенсию сложно?

Как объясняет Мадияр Кенжебулат, основная проблема накоплений на пенсию заключается в низких доходах большинства казахстанцев. В 2023 году только около 7,2 млн человек из 9,1 млн занятых граждан выплачивали обязательные пенсионные взносы (ОПВ). То есть около 2 млн занятых в нашей экономике не платят ОПВ. При этом более половины (56%) плативших ОПВ зарабатывают менее 240 тысяч тенге, что не позволяет им отложить деньги на будущее.

"Средняя зарплата в Казахстане по итогам 3-го квартала 2024 года составляет 390,3 тыс. тенге, но медианная — гораздо ниже, 269,4 тыс. тенге. Для большинства этого недостаточно не только для накоплений, но и для нормальной жизни. Кроме того, многие работодатели выплачивают зарплату "в конвертах", что еще больше снижает официальные доходы граждан", — отмечает экономист.

Основная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что у большинства казахстанцев отсутствуют сбережения вовсе. Они просто не могут позволить себе откладывать на пенсию из-за низких доходов. Низкие доходы затрудняют не только формирование накоплений, но и само выживание. На данный момент рост банковского кредитования идет преимущественно за счет потребительских займов, что говорит о том, что многие домохозяйства в нашей стране сталкиваются с финансовыми трудностями. Те же, кто способен обеспечить себе комфортную старость, давно позаботились об этом самостоятельно, считает экономист.

“Объем экономики Казахстана достаточно внушительный, ВВП страны по итогам 2024 года оценивается в 288 млрд долларов. Это второй показатель среди всех стран бывшего СССР. Однако главная проблема заключается в неравномерном распределении богатства. Большая часть населения живет за чертой бедности, при небольшом слое среднего класса и богатых людей. Это можно сравнить с ситуацией, когда отец семейства с несколькими детьми получает в целом миллион тенге, но на руки вам, как матери, дает всего 50 тыс. тенге на жизнь, остальное забирая себе. Такое неравномерное распределение ресурсов характерно для Казахстана: несмотря на высокий ВВП, значительная часть граждан официально зарабатывает очень мало, что усложняет экономическое положение большинства населения.", — комментирует экономист.

По словам Мадияра Кенжебулата, к 2040 году на пенсию будут выходить люди, у которых нет трудового стажа до 1998 года. Эти граждане не будут получать солидарную пенсию, а значит, совокупная сумма пенсии будет уменьшаться, если накопительный компонент незначительный. По прогнозу экономиста, после 2040 года объемы добычи нефти в Казахстане могут значительно сократиться, соответственно ограничатся экспортные возможности страны. Это, в свою очередь, окажет сильное давление на курс тенге, что вызывает у граждан сомнения относительно накоплений: есть ли смысл откладывать средства в национальной валюте сейчас, если в будущем они могут утратить свою ценность?

Как накопить, если доходы ограничены?

По словам Мадияра Кенжебулата, одним из доступных способов для казахстанцев с низким доходом могут быть депозиты. Банки предлагают депозиты с гарантией возврата средств и доходностью более 15%. Это подходящий вариант для тех, кто не имеет большого опыта в инвестировании и хочет минимизировать риски.

Тем не менее стоит отметить, что депозитные ставки не всегда могут покрыть уровень инфляции в долгосрочной перспективе.

"На данный момент депозит приносит доход, превышающий инфляцию, но в будущем уровень инфляции может превысить доходность от депозитов", — предостерегает эксперт.

Для тех, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, Мадияр Кенжебулат советует часть средств оставлять в тенге, а часть инвестировать в более стабильные активы, такие как акции крупных зарубежных компаний, которые номинированы в валюте. В частности, американские акции в долгосрочной перспективе показывают хорошие результаты. Это поможет избежать рисков, связанных с инфляцией и падением курса тенге в будущем.

Чтобы изменить ситуацию, макроэкономическая политика страны должна быть ориентирована на сокращение неравенства в распределении доходов. Перераспределение доходов в рыночной экономике происходит через бюджетный механизм. Богатые должны платить больше налогов, более бедные платить поменьше, а нуждающиеся должны получать адресную социальную поддержку.

В Казахстане, однако, по словам специалиста, проблема в том, что бюджет составляет всего около 20% от ВВП.

"Для сравнения, в развитых странах этот показатель достигает в среднем 42% (в некоторых развитых странах под 60%). Это отражает нехватку средств на социальные нужды, что только усугубляет ситуацию с накоплениями и финансовым обеспечением граждан”, - сказал Мадияр Кенжебулат.

В заключение экономист напоминает, что сбережения на пенсию — это не роскошь, а необходимость, даже если ваши доходы не слишком высоки. Нужно начинать откладывать постепенно, находить безопасные способы для сохранения и приумножения средств, а также искать возможности для повышения своих доходов.