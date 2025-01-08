Как Казахстан поможет кандасам и переселенцам в 2025 году

Приказом министра труда и социальной защиты населения Казахстан региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человек, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом Zakon.kz сегодня, 8 января, рассказали в пресс-службе МТСЗН.