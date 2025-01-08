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08.01.2025, 10:12

Как Казахстан поможет кандасам и переселенцам в 2025 году

Новости Казахстана 0 688

Приказом министра труда и социальной защиты населения Казахстан региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человек, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом Zakon.kz сегодня, 8 января, рассказали в пресс-службе МТСЗН.

Фото: Министерство иностранных дел РК
Фото: Министерство иностранных дел РК

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК.

Как уточнили в Минтруда, в текущем году региональная квота распределена следующим образом:

для кандасов:

  • Павлодарская область – 1056 человек,
  • Акмолинская область – 285 человек,
  • Восточно-Казахстанская область – 269 человек,
  • Абайская область – 244 человека,
  • Северо-Казахстанская область – 175 человек,
  • Костанайская область – 150 человек,
  • Атырауская область – 100 человек,
  • Западно-Казахстанская область – 30 человек;

для переселенцев:

  • Павлодарская область – 3050 человек,
  • Северо-Казахстанская область – 2969 человек,
  • Костанайская область – 535 человек,
  • Восточно-Казахстанская область – 372 человека,
  • Абайская область – 255 человек,
  • Улытауская область – 125 человек,
  • Карагандинская область – 38 человек.

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:

  • субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;
  • субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;
  • субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.
  • направления на краткосрочное профессиональное обучение;
  • содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;
  • выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

По данным Минтруда, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов.

"Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов", – заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Казахстане обновлены правила присвоения статуса беженца.

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