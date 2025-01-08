МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

Департамент по противодействию киберпреступности МВД предупредил казахстанцев о серьезных последствиях участия в мошеннических схемах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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В МВД сообщили, что в поисках легкого заработка многие казахстанцы, не осознавая уголовной и гражданской ответственности, становятся невольными пособниками мошенников, выполняя роль так называемых "дропов".

"В 2024 году по более чем 1,2 тысячи таких случаев были вынесены судебные решения о взыскании средств, выведенных через банковские карты "дропов" на счета мошенников, на сумму более 1,3 миллиарда тенге", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Кроме того, 56 граждан, принимавших участие в преступных схемах, были привлечены к уголовной ответственности за содействие в совершении интернет-мошенничеств. МВД призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на обещания легкого заработка и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных предложениях в полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Казахстане хотят ввести понятие "дроппер". Под этим термином понимаются физические или юридические лица, которые, содействуя мошенникам, предоставляют свои персональные данные и за вознаграждение выводят похищенные средства.